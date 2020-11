Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unter Drogeneinfluss mit dem Auto gefahren (24.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein 23-jähriger Autofahrer, der am Dienstag gegen 23.30 Uhr mit einem BMW die Karlstraße befahren hat. Die Polizisten bemerkten beim Fahrer drogenbedingte Auffälligkeiten, was ein Drogenvortest bestätigte. Der Mann musste sich einer Blutprobe unterziehen und seinen BMW an der Kontrollstelle stehen lassen. Er muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.

