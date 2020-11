Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach-Espasingen, Landkreis Konstanz) - Versuchter Einbruch in Wohnmobil - Polizei sucht Zeugen (24.11.2020)

Stockach-Espasingen, Landkreis KonstanzStockach-Espasingen, Landkreis Konstanz (ots)

Am Dienstag, zu einem derzeit noch nicht bekannten Zeitpunkt, ist es im Rosenweg zu einem versuchten Einbruch in ein Wohnmobil gekommen. Unbekannte Täter machten sich am Schloss des Wohnmobils zu schaffen. Diesen gelang es jedoch nicht, in das Innere des Wohnmobils zu kommen. Allerdings wurde das Schloss der Wohnmobiltür beschädigt. Hinweise zu dem Einbruchsversuch nimmt der Polizeiposten Ludwigshafen, Tel.: 07773 920017, oder das Polizeirevier Stockach unter Telefon 07771 93910 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kevin Hirling / Dieter Popp

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1012

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell