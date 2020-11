Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall mit Linienbus (23.11.2020)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagnachmittag, gegen 16.00 Uhr, auf der Bundesstraße 33 im Bereich der Einmündung der Westtangente ereignet hat. Ein 51-jähriger Fahrer eines Linienbusses fuhr auf der B33 Richtung Konstanz, als er das Rotlicht der an der Einmündung installierten Ampel übersah. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 60 Jahre alten Ford-Fahrerin, die zeitgleich bei Grün auf die B33 einbog. Verletzte gab es bei dem Verkehrsunfall keine.

