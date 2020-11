Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Kind beim Ausparken verletzt und weggefahren (24.11.2020)

Villingen-SchwenningenVillingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich heute Vormittag gegen 9 Uhr in der Schützenstraße, Höhe eines Einkaufsmarktes, ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer parkte rückwärts vom Parkplatz des Marktes aus und übersah einen 11-jährigen Radfahrer, der auf einem Verbindungsweg von der Eberhardstraße zur Schützenstraße hinter dem Auto durchfahren wollte. Das Auto erfasste leicht das vorbeiradelnde Kind, das durch den seitlichen Anstoß zu Fall kam und sich hierbei leicht verletzte. Am Fahrrad entstand kein Schaden. Obwohl der Autofahrer sah, dass er den jungen Radfahrer umgestoßen hatte, setzte er ohne Anzuhalten und Auszusteigen seine Fahrt fort. Personen, die Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen, Telefon 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

