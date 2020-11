Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB81/ Freiberg am Neckar: Mercedes ins Schleudern geraten

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit geriet am Sonntag gegen 10:15 Uhr ein Mercedes auf regenasser Fahrbahn auf der Bundesautobahn 81 (BAB81) auf Höhe Freiberg am Neckar ins Schleudern. Der 58-jährige Mercedes-Fahrer war mit seinem Wagen auf der BAB81 zwischen den Anschlussstellen Pleidelsheim und Ludwigsburg-Nord in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs, als das Heck des Fahrzeuges ausbrach. In der Folge geriet der Mercedes nach links in eine Betontrennwand und schleuderte über alle drei Fahrstreifen um dann mit der rechten Schutzplanke zu kollidieren. Der Wagen blieb danach entgegen der Fahrtrichtung auf dem Seitenstreifen stehen. Aufgrund der Beschädigungen war der Mercedes nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Sachschäden am Fahrzeug wurden auf etwa 25.000 Euro geschätzt. An den Verkehrseinrichtungen bezifferte man Sachschäden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Noch während der Unfallaufnahme überfuhr ein 56-jähriger Volvo-Fahrer ein Metallteil, welches einen Reifen beschädigte und vermutlich vom Mercedes stammte.

