POL-LB: A8 - AS Esslingen: Unfall mit einer verletzten Person

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 15:00 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Lenker eines VW die A8 in Richtung Karlsruhe. In der Abfahrt der AS Esslingen kommt dieser aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, fährt über den Grünstreifen und kollidiert mit einer Notrufsäule, der Schutzplanke und einem dortigen Stromkasten. Daraufhin überschlägt sich das Fahrzeug und kommt in der Auffahrt der AS Esslingen auf der Seite zum Liegen. Während der Unfallaufnahme musste die Auffahrt gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro. Der VW-Lenker wurde leicht verletzt und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. An der Unfallstelle waren vier Fahrzeuge und 29 Mann der Feuerwehr Neuhausen auf den Fildern, ein Notarztwagen, ein Rettungswagen sowie drei Streifenwägen der Polizeipräsidien Ludwigsburg und Reutlingen im Einsatz.

