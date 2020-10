Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Remseck am Neckar: Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren schwer und leicht verletzten Personen

Am Freitag gegen 20.45 Uhr ereignete sich ein folgenschwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1140. Ein 29-jähriger Audi Fahrer war von Neckargröningen in Richtung Ludwigsburg gefahren und kam hierbei aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden 49-jährigen Skoda Fahrer. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Audi noch gegen einen in Richtung Ludwigsburg fahrenden Traktor geschleudert. Der 29-jährige Audi Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Sein 30-jähriger Beifahrer erlitt ebenfalls lebensgefährliche Verletzungen. Im Skoda wurden der 49-jährige Fahrer sowie der 10-jährige Sohn leicht verletzt. Die mitfahrende 38-jährige Ehefrau sowie ein 73-jähriger Mitfahrer wurden schwer verletzt. Der 34-jährige Traktor Fahrer blieb unverletzt. Die Verletzten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zur Erstversorgung hatte der Rettungsdienst insgesamt drei Notärzte sowie sieben Rettungsfahrzeuge eingesetzt. Die Feuerwehr war zur Bergung der Verletzten sowie zur Ausleuchtung der Unfallstelle mit elf Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften ausgerückt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen und der Audi als auch der Skoda zur Untersuchung sichergestellt. Zur Reinigung der Fahrbahn musste zudem eine Kehrmaschine der Straßenmeisterei angefordert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt etwa 75.000 Euro. Zur Unfallaufnahme und Reinigung musste die Landesstraße 1140 bis 02.45 Uhr voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung war eingerichtet. Auf dieser Umleitungsstrecke ereignete sich gegen 21.40 Uhr ein weiterer Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Ein 27-jähriger BMW Fahrer befuhr hier die Landesstraße L 1100 von Neckargröningen in Richtung Remseck-Hochberg und wollte nach links in die Kreisstraße 1666, Soldatensträßchen, abbiegen. Da die dortige Lichtzeichenanlage auf der Landesstraße 1100 "Grün" zeigte, bog der 27-Jährige nach links ab ohne den entgegenkommenden 53-jährigen Peugeot Fahrer zu beachten. Bei der Kollision wurden die 26-jährige Beifahrerin im BMW als auch eine 12-jährige Mitfahrerin im Peugeot leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Rettungsdienst war hier mit zwei Notärzten sowie zwei Rettungsfahrzeugen vor Ort. Die Feuerwehr rückte ebenfalls mit fünf Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften aus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden und es entstand jeweils Totalschaden von insgesamt rund 65.000 Euro. Für die Unfallaufnahmen sowie Absperrungen und Umleitungsmaßnahmen waren vom Polizeipräsidium Ludwigsburg insgesamt zehn Streifenwagenbesatzungen sowie ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

