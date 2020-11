Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 17:15 Uhr, befuhr die 22-jährige Lenkerin eines Fiat die Stuttgarter Straße in Richtung Ludwigsburg. Nach ihren Angaben überquerte in Höhe der Einmündung zur Geisinger Straße eine zunächst im Grünstreifen sitzende Katze plötzlich die Fahrbahn. Aufgrund der Katze musste sie stark abbremsen, was ein hinter ihr fahrender 48-jähriger Lenker eines Porsche zu spät bemerkte, worauf es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Aufgrund des Unfalls entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzt 15.000 Euro, der 23-jährige Beifahrer des Fiat verletzte sich leicht. Das Kätzchen konnte nicht mehr gesichtet werden.

