Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr befreit Kind aus Baum: Klettern wird zum Verhängnis

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Schiffdorf (ots)

Am frühen Montagmittag, gegen 11:09 Uhr, wurde die Ortsfeuerwehr Schiffdorf in einen örtlichen Kindergarten alarmiert. Während des Spielens im Außenbereich, kletterte ein drei-jähriger Junge auf einem Baum. Nachdem er abgerutscht ist, steckte er in einem Baum, zwischen mehreren Stämmen fest. Zunächst wurde durch mehrere Erzieher versucht das Kind zu befreien. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, wurde dann die Feuerwehr alarmiert. Diese versuchte erst auch mittels Hand, das Kind zu befreien, wobei Vaseline hinzugenommen wurde. Das Kind konnte nach kurzer Zeit also befreit werden und an den Rettungsdienst übergeben. Dem Jungen geht es dementsprechend gut und kam wohl nur mit einem leichten Schock davon. Anschließend wurde es an seine Mutter übergeben. Die Ortsfeuerwehr Schiffdorf war mit 12 Personen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Gemeindepressesprecher

Sönke Eriksen

Mobil: 015771433109

E-Mail: soenke.eriksen@t-online.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell