FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage löst Einsatz der Feuerwehr aus

Schiffdorf-Spaddn

In den frühen Freitagmorgenstunden des 28. August 2020, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden gegen 03:51 Uhr in den Neufelder Weg alarmiert. In einem dort ansässigen Möbelmarkt löste die automatische Brandmeldeanlage aus. Nach Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte konnte lediglich ein Fehlalarm festgestellt werden. Die Feuerwehr wartete noch auf den Haustechniker und konnten die Einsatzstelle gegen 04:45 Uhr verlassen. Der Markt wurde an den Haustechniker übergeben.

