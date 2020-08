Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Neues Führungstrio für Spaden - Ortsfeuerwehr hat gewählt

Schiffdorf-Spaden (ots)

Am Donnerstagabend, den 20. August 2020, war es endlich soweit, denn nach langer Planung stand die Wahl des neuen Ortsbrandmeisters und seinen zweiten Stellvertreter in Spaden an. Aufgrund der Covid19-Pandemie war es leider nicht möglich normale Wahlen durchzuführen. Da es aber zwingend notwendig war, um die Ortswehr zu erhalten, den kommissarisch eingesetzten Ortsbrandmeister Kai Schaper zu wählen, wurde diese Versammlung geplant und durchgeführt. Besonders wurde auf den vorgeschriebenen Abstand von 1,50m geachtet sowie auf das Tragen von Mundnasenmasken, wenn der Abstand unterschritten wurde. Gegen 20 Uhr wurde die Versammlung durch Kai Schaper eröffnet und kurz erläutert. Nach der Wahl stand dann fest: Kai Schaper ist offiziell Ortsbrandmeister in Spaden. Es blieb allerdings nicht nur bei einer Wahl, denn die Wahl des zweiten stellvertretenden Ortsbrandmeisters stand ebenfalls an, hier stand Florian Hencken zur Wahl. Auch dieser wurde gewählt und offiziell ins Amt eingesetzt. Das neue Trio besteht nun also aus dem Ortsbrandmeister Kai Schaper und seinen Stellvertretern Jörg Heinsohn und Florian Hencken. Ein besonderes Augenmerk legt das Trio auf eine offenes und kommunikatives Miteinander.

