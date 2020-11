Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Magstadt: Couch angezündet; Gäufelden-Öschelbronn: Wohnungseinbruch; Böblingen: Drei Autos zerkratzt; Böblingen: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Magstadt: Couch angezündet

Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend gegen 18:40 Uhr in der Rosenstraße ein an einer Hauswand abgestelltes Couchteil in Brand gesetzt. Durch die Brandeinwirkung wurde die Fassade des Wohnhauses in Mitleidenschaft gezogen und es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, zu melden.

Gäufelden-Öschelbronn: Wohnungseinbruch

Über die Terrassentür hat sich ein Einbrecher am Samstagabend zwischen 17:00 Uhr und Mitternacht gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Jahnstraße verschafft. Er entwendete einen kleinen Bargeldbetrag und eine Tasche mit persönlichen Gegenständen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, entgegen.

Böblingen: Drei Autos zerkratzt

Auf etwa 6.000 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein unbekannter Täter in der Nacht zum Sonntag in der Kalkofenstraße und auf dem Reussensteinparkplatz angerichtet hat. Er zerkratzte dort einen Audi, einen Skoda und einen Lexus. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, bittet um Hinweise.

Böblingen: Sachbeschädigungen auf Schulgelände

In der Nacht zum Sonntag müssen sich mehrere Personen auf dem Pausenhof der Erich-Kästner-Schule in der Freiburger Allee aufgehalten haben. Sie beschädigten eine Sitzbank und einen Zaun, zündelten Böller auf dem Kunstrasen und ließen auf dem Hof vier ausgerissene Leitpfosten und diverse Flaschen zurück. Hinweise zu den Verursachern der Sachbeschädigung nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, entgegen.

