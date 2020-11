Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gas- und Bremspedal verwechselt und Unfall gebaut (24.11.2020)

DonaueschingenDonaueschingen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit Sachschaden hat sich heute Vormittag gegen 11 Uhr in der Robert-Bosch-Straße ereignet. Ein 82-jähriger Mercedes-Fahrer parkte vor einem Gebäude ein. Hierbei verwechselte er das Gas- mit dem Bremspedal. Statt abzubremsen beschleunigte der Mercedes A 180 plötzlich, prallte gegen einen geparkten Mitsubishi und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen. Der Senior blieb unverletzt. An seiner A-Klasse entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, am Mitsubishi ein Schaden von rund 10.000 Euro. Der Gebäudeschaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei ebenfalls auf einige tausend Euros belaufen.

Rückfragen bitte an:

Jörg-Dieter Kluge

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1019

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell