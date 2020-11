Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen/Landkreis Konstanz) Versuchter Einbruch in eine Pizzeria (23.11.2020)

Singen am HohentwielSingen am Hohentwiel (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu einem versuchten Einbruch, den Unbekannte in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Hegaustraße verübt haben. Die Täter versuchten, die Eingangstüre einer Gaststätte aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Singen, Telefon 07731 888-0, zu melden.

