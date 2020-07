Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Twist - Einbruch in unbewohntem Altbau (Update: aufgeklärt)

Twist (ots)

Zwischen Donnerstag und Montag ist es in der Straße An der Apotheke zu einem Einbruch in einen unbewohnten Altbau gekommen. Bislang unbekannte Täter schlugen mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein. Zu einem Diebstahl ist es nicht gekommen. Hinweise nimmt die Polizei Meppen unter (05931) 949 0. --- Der Tatverdächtige wurde ermittelt.

