Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Wohnungseinbruch (24.11.2020)

Hüfingen

Einen Wohnungseinbruch verübt hat ein unbekannter Täter am Dienstag zwischen 7.30 Uhr und 21 Uhr in der Straße "Am Hexenberg". Der Dieb stieg in eine Einliegerwohnung ein, nachdem er ein Fenster aufgehebelt hatte. Aus der komplett durchwühlten Wohnung entwendete er Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Die Polizei sucht Personen, denen im genannten Tatzeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise auf den Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.

