POL-KN: (Radolfzell, Landkreis Konstanz) Graffiti-Schmierereien am DRK-Gebäude - Zeugen gesucht- (24.11.2020)

Radolfzell am BodenseeRadolfzell am Bodensee (ots)

Im Laufe des Dienstags oder auch in der Zeit davor besprühten unbekannte Täter das Gebäude des DRK Ortsvereins in der Güttinger Straße. An dem Gebäude wurden zwei in Schwarz ausgesprühte Schriftzüge festgestellt. Die Polizei bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich an das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu wenden.

