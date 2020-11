Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Polizei ermittelt Unfallflüchtigen (24.11.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei eine Autofahrerin gemeldet, die am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Schulthaißstraße gegen ein Auto gefahren ist und daraufhin flüchtete. Eine 53-jährige Fahrerin eins VW Tourans stieß beim Ausparken aus der Parklücke am Fahrbahnrand gegen einen hinter ihr parkenden VW Polo. Die Frau inspizierte die Stoßstange des Polos und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Aufgrund der Zeugenaussagen konnte die Polizei die Unfallverursacherin schnell ermitteln. Die Autofahrerin erwartet nun eine Anzeige wegen Unfallflucht.

