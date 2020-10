Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ungewöhnliche Fundsache

Haßloch (ots)

Seit einiger Zeit stehe diese Statue an einem Feldwegnahe der Langgasse, so der Finder. Da der Fundort unweit des Haßlocher Friedhofs liegt, hält es die Polizei Haßloch für möglich, dass sie dort hingehört. Aus Metall, 60 cm hoch und 11 kg schwer ist die Statue. Hinweise zur Feststellung des Eigentümers bitte an die Polizei Haßloch unter Tel.: 06324 9333-0 oder E-Mail. pihassloch@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch

Markus Sicius



Telefon: 06324-933-0 / -160

E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de



