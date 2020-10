Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen vor Kindertagesstätte und Schule

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagmorgen, den 27.10.2020, in der Zeit zwischen 07:00 bis 08:00 Uhr, wurden vor der Kindertagesstätte und der 'Realschule Plus im Böbig' in der Landwehrstraße Verkehrskontrollen durchgeführt. In der dortigen 30er Zone wurden insgesamt zehn Fahrzeuge mit überhöhter Geschwindigkeit gemessen, wobei die Höchstgeschwindigkeit 43 km/h betrug. Als Folge müssen die betroffenen Fahrzeugführer mit einem Verwarnungsgeld rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sebastian Mohra, Polizeioberkommissar

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell