POL-PDNW: Kopf- und Schulterschmerzen nach Auffahrunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Montag, den 26.10.2020, gegen 15:30 Uhr, kam es in der Martin-Luther-Straße in Neustadt zu einem Verkehrsunfall, infolgedessen sich eine 58jährige Haßlocherin Kopf- und Schulterschmerzen zuzog. Der Pkw, in dem sich die Geschädigte als Beifahrerin befand, musste an einer Einmündung durch deren Ehemann verkehrsbedingt abgebremst werden, woraufhin ein 22jähriger Pkw-Fahrer auf Grund zu geringem Sicherheitsabstandes auffuhr. Die Verletzungen der 58Jährigen mussten vor Ort nicht medizinisch behandelt werden. Ihr Ehemann blieb unverletzt. Der Sachschaden wird von Seiten der Polizei auf 1000 Euro geschätzt. Der 22jährige Neustadter muss sich jetzt wegen einer Fahrlässigen Körperverletzung sowie einer Verkehrsordnungswidrigkeit verantworten.

