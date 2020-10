Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Taschendiebstahl - Bankkarte mehrfach eingesetzt

Grünstadt, Carl-Zeiss-Straße - 23.10.2020, 10:45 Uhr (ots)

Die 80-jährige Geschädigte aus Dirmstein erstattet gestern Anzeige bei der Polizei. Offensichtlich wurde ihre Bankkarte nach einem Einkauf am 23.10.2020 in einem ALDI-Markt in Grünstadt entwendet. Sie bemerkte das Fehlen der Karte am 24.10.2020, als sie damit einkaufen wollte. Die Bankkarte ließ sie um 16:00 Uhr sperren. In der Zwischenzeit setzten der oder die Täter die Karte für weitere Einkäufe in Lebensmittelsupermärkten in Grünstadt ein - insgesamt 23 mal! Weiterhin wurden auch 2 Bargeldauszahlungen an Bankautomaten getätigt. Der Vermögensschaden liegt bei rund 9000EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell