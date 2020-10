Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen auf der B 39

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Dienstagvormittag, im Zeitraum von 09:30 bis 11:30 Uhr, wurden auf der B 39 in Höhe des Geinsheimer Sportplatzes Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Hierbei wurden insgesamt 37 Verstöße festgestellt. In einem Fall überschritt der Betroffene die erlaubten 70 km/h um 51 km/h. Als Folge wird ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie zwei Punkte in Flensburg und die Abgabe des Führerscheins für einen Monat fällig. Alle weiteren Betroffenen müssen größtenteils mit Buß- und Verwarnungsgelder rechnen.

