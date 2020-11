Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Täter zweimal beim Diebstahl gestellt

GreifswaldGreifswald (ots)

Am 08.11.2020 gegen 12:00 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass ein männlicher Täter die Räumlichkeiten des Rettungsdienstes in Greifswald in der Wolgaster Straße unerlaubt betreten hat. Gegenüber den Mitarbeitern des Rettungsdienstes gab er an, dass er am morgigen Tag dort arbeiten würde. Eine günstige Gelegenheit nutzte er aus und entwendete zwei Diensthandy. Anschließend flüchtete er aus dem Gebäude. Umgehend wurde ein Funkstreifenwagen des Polizeihauptrevieres Greifswald zum Einsatz gebracht. Durch diese konnte der Tatverdächtige im Nahbereich festgestellt werden. Bei diesem handelt es sich um einen 27-jährigen Deutschen aus Greifswald. Bei der Durchsuchung seiner Person konnte eins der entwendeten Handys bei ihm aufgefunden und an den Rettungsdienst wieder übergeben werden. Bereits in der Nacht um 00:45 Uhr kam es zu einem Handydiebstahl im Objekt des Rettungsdienstes. Auch hier konnte der selbe Täter durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen in Tatortnähe festgestellt werden. Bei einer Kontrolle wurde das entwendete Handy bei ihm aufgefunden und anschließend an den Rettungsdienst übergeben. Gegen den Täter wurden Anzeigen wegen Diebstahl und Hausfriedensbruch erstattet.

