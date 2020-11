Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden auf der B111 bei Gützkow

Wolgast (ots)

Am 08.11.2020, gegen 11:35 Uhr, kam es auf der B111 zwischen den Ortschaften Gribow und Gützkow zu einem Verkehrsunfall mit erheblichem Sachschaden. Der 36-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf befuhr die B111 in Richtung Gützkow. Hinter ihm fuhr ein Pkw Cadillac. Der 59-jährige Fahrer des Cadillac beabsichtige den VW Golf und ein davor befindliches unbekanntes Fahrzeug zu überholen. Dies bemerkte der Fahrzeugführer des VW Golf nicht und setzte ebenfalls zum Überholen an, als sich der Cadillac auf seiner Höhe befand. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Dabei entstand ein Sachschaden von mindestens 15.000 EUR.

