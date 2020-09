Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Große Viehstraße/Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots)

Nach einem Unfall an der Großen Viehstraße sucht die Polizei einen Unfallbeteiligten. Gegen 16 Uhr touchierte am Donnerstag (10.9.20) ein 29-jähriger Berliner beim Anfahren ein anderes Auto. Es soll sich um einen grauen Ford handeln. Der Berliner schätzt dessen Fahrer auf rund 70 Jahre. Dieser fuhr nach der Kollision weiter. Daher bittet die Polizei in Coesfeld Zeugen und den unbekannten Beteiligten, sich unter 02541-14-0 zu melden.

