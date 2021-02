Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210219-4: Die Polizei sucht Zeugen nach Kabeldiebstahl - Elsdorf

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Dienstag (16. Februar, 15:00 Uhr) bis Donnerstag (18. Februar, 09:00 Uhr) 1000 Meter Kabel entwendet. Das entwendete Erdkabel dient der Stromversorgung von Verteilerkästen innerhalb des Tagebaus Hambach (Terra Nova). Diesen Bereich des Tagebaus erreicht man über die Nordrandstraße. Die Ermittler der Zentralen Anzeigenbearbeitung gehen davon aus, dass die Menge an Kabel mit einem Fahrzeug durch die unbekannten Tatverdächtigen abtransportiert wurde. Die Ermittler bitten Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 an die Ermittler zu wenden. (akl)

