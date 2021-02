Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210219-3: Festnahme von Gewinnspielbetrügern - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ermittler der Kriminalpolizei haben am Mittwoch (17. Februar) zwei Männer festgenommen, die nach einem betrügerischen Anruf Bargeld bei einer 81-jährigen Bergheimerin abholen wollten. Die 81-Jährige aus Bergheim erhielt in einem Zeitraum von etwa fünf Monaten mehrere Anrufe von Betrügern. Diese gaben an, einer Lotterie anzugehören. Die 81-Jährige sollte mehrere hunderttausend Euro gewonnen haben. Die Betrüger dachten sich immer wieder neue Gründe aus, wie zum Beispiel Notarkosten oder Verwaltungsgebühren, warum die Dame vorab Geld zahlen müsse, um dann später den Gewinn zu erhalten. Diesen Aufforderungen, in dem Glauben gewonnen zu haben, kam die 81-Jährige in unterschiedlicher Weise nach. In der Vergangenheit holten die Täter Geld ab, es wurden Codes von Gutscheinkarten übermittelt, Überweisungen getätigt oder Bargeldsendungen per Post versendet. Die 81-Jährige wurde dabei um einen hohen fünfstelligen Betrag betrogen. Aufgefallen ist der Betrug, nachdem die Bergheimerin einen Bargeldbetrag per Post versendete und dieser durch den Zusteller festgehalten wurde. Polizeibeamte nahmen den Sachverhalt auf. Die Betrüger ließen jedoch nicht locker und vereinbarten einen weiteren Abholungstermin am Mittwoch (17. Februar). Dabei rechneten die beiden Abholer nicht damit, dass sie auf frischer Tat von Beamten der Kriminalpolizei beobachtet wurden. Die Ermittler nahmen einen 26- und einen 28-Jährigen fest. Den 26-Jährigen führten die Ermittler einem Haftrichter vor. Dieser erließ Untersuchungshaft für den 26-Jährigen. (akl)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell