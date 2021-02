Polizei Homberg

POL-HR: Knüllwald-Remsfeld: Unbekannte Täter brechen Münzstaubsauger auf

Homberg (ots)

Knüllwald-Remsfeld Aufbruch eines Münzsaugers Tatzeit: 01.02.2021, 15:00 Uhr bis 02.02.2021, 12:30 Uhr Den Münzstaubsauger einer Tankstelle in der Hauptstraße brachen unbekannte Täter auf und erbeuteten dabei drei Euro Bargeld. Die Täter begaben sich zum dem Staubsauger und brachen dort die Tür auf. Anschließend öffneten sie gewaltsam die beiden enthaltenen Kassetten. Aus einer Kassette stahlen sie das Bargeld. Der angerichtete Sachschaden beträgt 200,- Euro Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

