Polizei Homberg

POL-HR: Schwalm-Eder-Kreis: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter - Täter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Homberg (ots)

Schwalm-Eder-Kreis Betrug durch falschen Bankmitarbeiter Tatzeit: 01.02.2021, 20:04 Uhr Einen fünfstelligen Bargeldbetrag erlangten unbekannte Täter gestern Abend bei einem Betrug durch einen angeblichen Bankmitarbeiter. Ein angeblicher Herr Köhler meldete sich gestern Abend telefonisch bei einem 56-jährigen Mann aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Der angebliche Herr Köhler gab sich dem 56-Jährigen gegenüber als Sicherheitsmitarbeiter seiner Bank aus und erzählte, dass die TAN-App des 56-Jährigen ausgespäht worden sei. Aus diesem Grund brauche man weitere TANs, um die unrechtmäßige Überweisungen zurück zu holen. Die angezeigte Telefonrufnummer stimmte mit der der Filialleiterin überein, weshalb der 56-Jährige auch nicht misstrauisch war. Daraufhin übermittelte er mehrere TANs. Mit diesen wurden anschließend mehrere unberechtigte Überweisungen in Höhe von mehreren tausend Euro auf ein anderes Konto durchgeführt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Tipps der Polizei: - Seien Sie sich bewusst, dass Rufnummernanzeigen gefälscht werden können! - Seien Sie immer skeptisch, wenn sich Personen am Telefon als Amtsträger/ Bankmitarbeiter ausgeben und eine Zahlung/ Daten von Ihnen fordern. - Fragen Sie im Zweifelsfall bei Ihrer örtlichen Bank bzw. der jeweiligen Behörde nach, ob der Anruf tatsächlich von dort kam. - Geben Sie Unbekannten am Telefon keine Auskunft über ihre persönlichen Daten! - Die PIN darf nie an Dritte weitergegeben werden, nicht einmal Geldinstitute oder Kreditkartenunternehmen kennen die PIN; weder Amtspersonen (z.B. Polizeibeamte) noch Mitarbeiter von Geldinstituten werden deshalb legal nach der PIN fragen. - Warnen Sie auch Freunde, Bekannte und Ihre Eltern bzw. Großeltern vor dieser neuen Betrugsmasche und wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie derartige Anrufe erhalten. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell