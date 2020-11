Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbruch in Geschäftsgebäude

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Einbrecher haben sich am Freitagabend gegen 20:00 Uhr Zugang zu einer Lagerhalle eines Gebäudekomplexes in der Forellenstraße verschafft. In der Halle beschädigten die Täter ein dort abgestelltes Firmenfahrzeug und stellten Werkzeug aus dem Wagen zum Abtransport bereit. Auch die Büroräume im angebauten Verwaltungsgebäude wurden von den Tätern angegangen und auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Die Täter wurden durch eine ausgelöste Alarmanlage in ihrer Tatausführung gestört und flüchteten, so dass sie von den eingesetzten Funkstreifen nicht ergriffen werden konnten.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.|esb1

