POL-PPWP: Weiterhin verstärkte Polizei-Kontrollen

Nachdem bei den sogenannten "Corona-Kontrollen" am vergangenen Wochenende eine hohe Anzahl von Verstößen gegen die Maskenpflicht festgestellt wurde, setzt die Polizei in der Westpfalz auch an diesem Wochenende die Kontrollen fort.

In enger Abstimmung mit den kommunalen Ordnungsbehörden werden die Einsatzkräfte aller Dienststellen des Polizeipräsidiums in ihren jeweiligen Zuständigkeitsbereichen verstärkt unterwegs sein. Dabei werden die Beamten insbesondere darauf achten, ob sich die Menschen in der Westpfalz an das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den vorgeschriebenen Bereichen (zum Beispiel in Geschäften und im Öffentlichen Personennahverkehr) sowie an die Einhaltung des Mindestabstands und der Kontaktbeschränkungen halten. Ebenso wird die Schließung von Gaststätten überprüft. - Das alles mit dem Ziel, die Verbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen, Neuinfektionen zu reduzieren und Infektionsketten zu durchbrechen.

"Wir wollen auch in dieser schwierigen Situation für die Bürgerinnen und Bürger Ansprechpartner sein", so Polizeidirektor Ralf Klein. Das gelte sowohl für die Einsatzkräfte, die draußen unterwegs sind und quasi "vor Ort" für Hinweise und Fragen jederzeit ansprechbar sind, es gelte aber natürlich auch für die Erstattung von Anzeigen oder das Melden von möglicherweise strafbarem Verhalten. Dieses könne auch kontaktlos erfolgen, indem man bei "seiner" nächsten Polizeidienststelle anruft oder die Onlinewache der Polizei Rheinland-Pfalz nutzt - zu finden im Internet unter: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/

In Notfällen, die einen sofortigen Einsatz der Polizei notwendig machen, gilt natürlich weiterhin: Wählen Sie die 110! Die Polizei ist auf jeden Fall 24/7 - also rund um die Uhr - für Sie da! |cri

