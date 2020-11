Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Kontrollmaßnahmen der Polizei anlässlich der Einhaltung von Corona-Regeln

Kaiserslautern/WestpfalzKaiserslautern/Westpfalz (ots)

In der Westpfalz überwachten Einsatzkräfte der Polizei am Freitag die Einhaltung der 12. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz. Viele Westpfälzer verhielten sich regelkonform. Jedoch wurden 127 Ordnungswidrigkeiten geahndet. Diese ergaben sich im Wesentlichen aus 12 unzulässigen Ansammlungen im öffentlichen Raum, bei denen sich Personen aus mehr als zwei Hausständen trafen und 44 Verstößen gegen die Maskenpflicht. Das Polizeipräsidium Westpfalz setzt am Samstag seine Kontrollmaßnahmen fort.|pvd

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell