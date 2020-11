Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Der Schienentransport hat begonnen - Polizeidirektion Oldenburg sorgt für Sicherung des Rückführungstransportes bis Landesgrenze

Bild-Infos

Download

OldenburgOldenburg (ots)

Schienentransport beginnt - Polizeidirektion Oldenburg sorgt für Sicherung des Rückführungstransportes bis Landesgrenze Der Rückführungstransport von Wiederaufbereitungsabfällen wird nach Abschluss der Verladung der sechs Transportbehälter in Kürze starten. "Bei der Sicherung des Transportes haben wir uns auf alle denkbaren Szenarien eingestellt und werden möglichen Aktionen, die den Rückführungstransport behindern sollen, konsequent begegnen", betont Andreas Sagehorn, Polizeivizepräsident und Gesamteinsatzleiter der Polizeidirektion Oldenburg. Bei der Transportstrecke von Nordenham ins hessische Biblis wird der Zug mehrere Bundesländer durchfahren und dabei von Einsatzkräften der jeweiligen Landespolizei und der Bundespolizei begleitet. Die Gesamteinsatzleitung für die bundespolizeilichen Aufgaben auf den Bahnanlagen des Bundes obliegen im Rahmen des Rückführungstransportes der Bundespolizeidirektion Hannover, während die Polizeidirektion Oldenburg die Gesamteinsatzleitung für die landespolizeilichen Maßnahmen in Niedersachsen und Bremen wahrnimmt. Die Bewältigung des Einsatzes sowie die begleitende Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in enger Abstimmung mit der Bundespolizei und mit dem Polizeipräsidium Südhessen. Ergänzend wird über die Twitter-Accounts der Polizeidirektion Oldenburg "@PD_Oldenburg", der Bundespolizeidirektion Hannover "@bpol_nord" sowie des Polizeipräsidiums Südhessen "@Polizei_SuedHE" unter dem Hashtag "#NRT20" über den Einsatz informiert. An den geplanten Streckenverläufen sind zusätzlich mobile Presseteams der Bundespolizei und der Polizeidirektion Oldenburg für Medienvertreterinnen und Medienvertreter ansprechbar. Medienanfragen zu dem Einsatz können rund um die Uhr über die Pressestelle der Bundespolizeidirektion Hannover unter der Telefonnummer 0511/67675-4110, bei der Polizeidirektion Oldenburg unter der Rufnummer 0441/799-5585. Sobald sich der Zug auf hessischen Gebiet befindet, ist die Pressestelle der Polizei Südhessen unter 06151/969-2400 zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-5585 /-5586



E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell