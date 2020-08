Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200825 - 0864 Frankfurt-Innenstadt: Einbruch in Juweliergeschäft

Frankfurt (ots)

(hol) Heute in den frühen Morgenstunden brachen Unbekannte in ein Juweliergeschäft in der Innenstadt ein, indem sie mit einem Auto in die Front des Ladens fuhren. Anschließend entwendeten sie Schmuck im Wert mehrerer hunderttausend Euro. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 04:00 Uhr löste die Alarmanlage des Juweliergeschäfts in der Goethestraße aus. Als die Polizei vor Ort eintraf, bot sich ihr ein Bild der Verwüstung. Die Täter hatten einen Kleinwagen in die Ladenfront gesteuert und diese so komplett zerstört. Zuvor machten die Ganoven den Weg bis zu dem Juwelier für das Tatfahrzeug gewaltsam frei. Sie entfernten nämlich Poller, die dort in den Boden eingelassen waren und im Normalfall verhindern sollen, dass dieser Bereich durch Autos befahren wird. Anschließend drangen zwei Unbekannte in den Verkaufsraum ein, zertrümmerten die Vitrinen und entwendeten Uhren und Schmuck. Dann flüchteten sie unerkannt vom Tatort und ließen den Kleinwagen, einen gestohlenen blauen VW Golf IV, zurück.

Der Gesamtwert der gestohlenen Schmuckstücke beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf mehrere hunderttausend Euro. Die Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort dauerten bis in die Mittagsstunden an. Das Kriminalkommissariat für Geschäftseinbrüche hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Sachdienliche Hinweise werden unter 069 / 755-52199 oder bei jeder anderen Dienststelle entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell