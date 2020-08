Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200825 - 0861 Frankfurt-Sachsenhausen: Raub auf eine 83-Jährige - Zeugen gesucht

Frankfurt (ots)

(wie) Am 24. August 2020 kam es gegen 15:15 Uhr zu einem Raub einer Goldkette in der Dielmannstraße. Die Frankfurter Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Eine 83-jährige Frau war alleine auf der Dielmannstraße in Sachsenhausen unterwegs. Eine bislang unbekannte männliche Person trat von hinten an sie heran, hielt sie fest und versuchte ihr die Goldkette zu rauben. Das misslang dem Unbekannten zunächst. Er stieß die Seniorin daraufhin zu Boden und riss ihr die Goldkette vom Hals. Danach flüchtete der unbekannte Mann in Richtung Wendelsweg. Die Dame erlitt leichte Blessuren, musste aber zunächst nicht ärztlich behandelt werden. Bei der Goldkette handelt es sich um eine Halskette aus 585er Gold mit drei blauen (Lapislazuli) Schmucksteinen im Wert von insgesamt 500 Euro.

Personenbeschreibung des unbekannten Mannes:

Männlich, 20-25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, hellhäutiger Phänotyp, kurze dunkle Haare, rundliches Gesicht, gepflegte äußere Erscheinung, trug eine dunkle Hose und Oberbekleidung mit rotem Aufdruck (Applikationen)

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann oder dem Sachverhalt geben können, sich telefonisch unter der Rufnummer 069 / 755-51499 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

