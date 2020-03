Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Einbruch in Vereinsheim - Zeugenaufruf

Gaienhofen - Horn (ots)

Unbekannte drangen im Zeitraum 15.02.2020 12.00 Uhr bis 29.02.2020 17.00 Uhr über eine eingeschlagene Glasscheibe in das Gebäude im Strandweg ein. Eine vorgefundene leere Kasse wurde aufgebrochen. Ebenfalls gewaltsam aufgebrochen wurde eine in unmittelbarer Nähe befindliche Holzhütte. Auch hier wurde nach erster Inaugenscheinnahme nichts entwendet. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Gaienhofen, Tel.: 07735 97100, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Dieter Schnurer, EPHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell