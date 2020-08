Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200824 - 0858 Frankfurt-Bergen: Verkehrsunfall - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Ein 37-jähriger Frankfurter befuhr am Samstag, den 22. August 2020, gegen 05.30 Uhr, mit seinem Motorrad, einer Harley-Davidson, die Vilbeler Landstraße in Richtung Mainkur.

An der Kreuzung zur Marktstraße wollte er nach links in diese abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt kam ihm ein Pkw entgegen, der auf der regennassen Fahrbahn in Richtung Bad Vilbel unterwegs war. Während des Abbiegevorganges erschrak der Motorradfahrer ob des Pkw, machte eine unkontrollierte Lenkbewegung und rutschte mit dem Vorderrad auf der Fahrbahnmarkierung weg. Dabei kam er zu Fall und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Der 37-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. An seiner Maschine entstand Sachschaden. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Motorradfahrer zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Rufnummer 069-75511800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell