Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200824 - 0857 Frankfurt-Seckbach: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Am Sonntag, den 23. August 2020, gegen 19.55 Uhr, befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Audi Q7 die Borsigallee in Richtung der Straße Am Erlenbruch. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 51-Jähriger mit einem Linienbus der Marke Solaris auf der Borsigallee in Richtung Vilbeler Landstraße. In Höhe des Anwesens Nummer 11 benutzte der Fahrer des Linienbusses die dortige Wendemöglichkeit, um später in die Gwinnerstraße abzubiegen.

Noch auf der Borsigallee kam es dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Busses sowie die vier Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt. Der 23-Jährige Pkw-Fahrer sowie sein Beifahrer wurden verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus verbracht.

Eine Verkehrsumleitung musste wegen der erforderlichen Räumung der Unfallstelle und der Unfallaufnahme zwischen 20.00 Und 23.00 Uhr eingerichtet werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell