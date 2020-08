Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200823 - 0854 Bundesautobahn 5: Weiterer schwerer Verkehrsunfall

Frankfurt (ots)

(fue) Der 50-jähriger Lenker eines Rollers der Marke Vespa war am Samstag, den 22. August 2020, gegen 13.45 Uhr, unterwegs auf der BAB 5, in Fahrtrichtung Kassel. Als Sozius befand sich noch eine 49-jährige Frau in seiner Begleitung.

In Höhe des Bad Homburger Kreuzes, an der Abbiegespur zur BAB 661, kam der Roller beim Fahrstreifenwechsel nach rechts ins Schlingern und der Fahrer als auch seine Mitfahrerin stürzten auf die Fahrbahn. Während der Fahrer leicht verletzt wurde, erlitt die 49-Jährige schwere Verletzungen.

Der 44-jährige Fahrer eines Toyota Corolla konnte noch rechtzeitig bremsen. Eine 24-jährige Motorradfahrerin bemerkte die Situation jedoch zu spät. Mit ihrer Maschine der Marke Honda prallte sie dem Toyota ins Heck, sie selbst wurde dabei schwer verletzt. Die Honda schleuderte noch gegen einen Ford Fiesta und anschließend in die Leitplanke.

Zwischen 14.00 Uhr und 14.40 Uhr, musste die BAB 5 in Fahrtrichtung Kassel voll gesperrt werden, eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde gesendet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell