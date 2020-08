Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200821 - 0851 Frankfurt-Sachsenhausen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main und der Frankfurter Polizei - Zeugenaufruf nach Festnahme eines 29-Jährigen

Frankfurt (ots)

(dr) - Bezug zu den Meldungen Nr. 0832 vom 17.08.2020 und Nr. 0842 vom 19.08.2020

Wie den Medien bereits bekannt ist, kam es am Sonntagmorgen, den 16.08.2020, in der Dreieichstraße zur Festnahme eines 29 Jahre alten Mannes. Mittlerweile wurden mehrere Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt sowie der Körperverletzung, der Beleidigung und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Frankfurter Polizei bitten nun die Öffentlichkeit bei der weiteren Aufklärung des Sachverhaltes um Mithilfe.

Bereits vor der Festnahme des 29-Jährigen, etwa gegen 05:20 Uhr, soll eine siebenköpfige Gruppe, in der sich auch der 29-Jährige befand, im Bereich Große Rittergasse/Kleine Rittergasse und den angrenzenden Straßen durch ihr Verhalten aufgefallen sein und Passanten bedrängt haben. Gegenüber einer Person, welche in diesem Bereich Flaschen einsammelte, soll sich die Gruppe auffällig verhalten haben. Die Gruppe bewegte sich im weiteren Verlauf von der Großen Rittergasse in Richtung Dreieichstraße.

Möglicherweise haben Anwohner und Passanten am Sonntagmorgen, zwischen 05:00 und 06:00 Uhr, in diesem Bereich und insbesondere in der Dreieichstraße Beobachtungen gemacht und/oder Videoaufnahmen gefertigt, welche für die weiteren Ermittlungen entscheidend sein können.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt und die Frankfurter Polizei bitten deshalb um Mithilfe.

Bei der Frankfurter Polizei wurde eine Arbeitsgruppe eingerichtet, welche sich in diesem Zusammenhang mit der Festnahme sowie den weiteren Ermittlungen befasst und intensiv an der Aufklärung des Sachverhaltes arbeitet.

Ein Hinweistelefon ist eingerichtet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069-75564444 zu melden. Hinweise werden auch unter der Telefonnummer 069-75553110 des Kriminaldauerdienstes entgegengenommen.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Hinweise unter der E-Mail-Adresse

ag-drei.ppffm@polizei.hessen.de

einzureichen. Unter dem Link

https://polizei-hinweise.de/alt-sachsenhausen

können weiterhin Bild- und Videoaufnahmen auf einem Hinweisserver hochgeladen werden.

