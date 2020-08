Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200821 - 0848 Frankfurt-Gallus: Versuchter Diebstahl aus Altenwohnheim

Frankfurt (ots)

(wie) Am 20. August 2020, gegen 13:40 Uhr, kam es in einem Altenwohnheim in der Leonardo-Da-Vinci-Allee zu einem versuchten Diebstahl in zwei Wohnungen.

Ein 41-jähriger wohnsitzloser Mann gelangte unbemerkt in das Altenwohnheim und durchsuchte dort die Schubladen einer Gemeinschaftsküche. Dies bemerkte eine aufmerksame 89-jährige Bewohnerin. Als der 41-Jährige dann auch noch in die Wohnung der 89-Järhigen ging und dort ebenfalls Schubladen durchsuchte, rief sie das Pflegepersonal. Der 41-Jährige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Zwischenzeitlich meldete sich eine weitere Bewohnerin (99 Jahre). Der wohnsitzlose Mann kam ebenfalls in ihre Wohnung, hätte aber nichts weiter getan und wäre wieder hinausgegangen.

Der 41-Jährige wurde festgenommen und soll am heutigen Tage dem Richter vorgeführt werden. Gegen ihn läuft nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Diebstahls und wegen Hausfriedensbruchs. Die Ermittlungen dauern an.

