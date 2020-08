Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200821 - 0845 Frankfurt-Bahnhofsviertel: 44-Jähriger beklaut 43-Jährigen

Frankfurt (ots)

(ne) Ein 44-jähriger Mann hat heute Morgen um 3:00 Uhr einen 43 Jahren alten Passanten in der Taunusstraße trickreich um seine Geldbörse gebracht. Der 43-Jährige war zusammen mit einem Freund im Bahnhofsviertel unterwegs. Hier wurde er plötzlich von dem Tatverdächtigen "angetanzt". In einem günstigen Moment griff der 44-Jährige in die Gesäßtasche seines Opfers und klaute die Geldbörse. Anschließend flüchtete er mit seiner Beute, konnte aber kurze Zeit später von einer Zivilstreife festgenommen werden. Der 44-Jährige kam in eine Haftzelle des Polizeipräsidiums und wird heute einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell