Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200821 - 0847 Frankfurt-Gallus: Unfall mit Schwerverletzen

Frankfurt (ots)

(wie) Am 21. August 2020, gegen 01:00 Uhr, kam es im Bereich der Ackermannstraße/Kleyerstraße zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der Motorradfahrer ist schwerverletzt.

Der 37-jährige Fahrer eines Honda befuhr die Ackermannstraße in Richtung Kleyerstraße. Zu selben Zeit befuhr ein 31-jähriger Motorradfahrer die Kleyerstraße aus Richtung Rebstöcker Straße in Richtung Ackermannstraße. Der Hondafahrer fuhr auf die Kleyerstraße, ohne die Vorfahrt des Motorradfahrers zu beachten. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr ungebremst in die linke Seite des Hondas. Dabei zog sich der 31-Jährige schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Das Motorrad war so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

