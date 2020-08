Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200823 - 0852 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Feuer in Hinterhof

Frankfurt (ots)

(fue) Am Freitag, den 21. August 2020, gegen 13.40 Uhr, kam es im Hinterhof eines Anwesens in der Weserstraße zu einem Brand, bei dem ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend EUR entstand.

In dem betreffenden Hinterhof befand sich Sperrmüll in Form von u.a. Matratzen, Stuhl und Unterstellschrank. Aus bislang noch unbekanntem Grund entzündete sich der Sperrmüll und beschädigte eine direkt daneben befindliche Mauer. Personen wurden nicht verletzt, auch griff das Feuer nicht auf benachbarte Gebäude über. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

