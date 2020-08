Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200823 - 0853 Frankfurt-Eschersheim: Schwerer Verkehrsunfall mit jungem Radfahrer

Frankfurt (ots)

(fue) Am, Samstag, den 22. August 2020, gegen 11.40 Uhr, war ein 11-jähriger Junge mit seinem Fahrrad auf der Eschersheimer Landstraße unterwegs. In Höhe des Anwesens Nummer 438 wollte er die Straße aus Richtung Am Schwalbenschwanz in Richtung Auf der Lindenhöhe überqueren.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen querte er die U-Bahngleise dabei bei rotlichtzeigender Ampel.

Unterdessen war ein 61-jähriger U-Bahnfahrer mit seinem Triebwagen unterwegs in stadtauswärtiger Richtung. Trotz einer sofort eingeleiteten Notbremsung kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Dieser wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt.

In der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.30 Uhr, musste der Bahnverkehr in beide Richtungen unterbrochen werden.

