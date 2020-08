Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Schönwalde am Bungsberg

Verkehrsteilnehmer ignorieren Durchfahrtsverbot - Hinweis der Polizeistation Schönwalde

Lübeck (ots)

Die Strecke von Kasseedorf nach Eutin (L57) ist aufgrund von Baumaßnahmen für den Fahrzeugverkehr durch das Verkehrszeichen 250 und zusätzlichen aufgestellten Barken mit roten Lampen gesperrt. Eine Umleitungsstrecke ist ausgewiesen.

Dennoch versuchen immer wieder Verkehrsteilnehmer trotz des Verbots der Durchfahrt von Kasseedorf nach Eutin zu fahren. Von Seiten der Polizeistation Schönwalde wird darauf hingewiesen, dass es sich, wenn das Verbot der Durchfahrt nicht beachtet wird, um eine Ordnungswidrigkeit handelt, die auch verfolgt wird. Ein Verstoß kostet 20,00 Euro. In einigen Fällen kam es durch dieses Verhalten auch zu gefährlichen Situationen für die Bauarbeiter. Dieses veranlasste die Polizeistation Schönwalde am Montag, den 17.08. das Verkehrsverhalten der Autofahrer zu überprüfen. Innerhalb einer Stunde wurden 14 Fahrzeuge angehalten und kontrolliert. Hierbei ging es nicht darum die Fahrer-/-innen sofort zu sanktionieren, sondern in einem Gespräch zunächst auf ihr Fehlverhalten hinzuweisen. Am Folgetag (18.8) kontrollierten die Polizisten wieder und standen mit ihrem Funkstreifenwagen im abgesperrten Baustellenbereich. Trotzdem fuhren erneut Fahrzeuge an der Polizei und der Absperrung in Richtung Eutin vorbei. Vier Fahrzeugführer wurden kontrolliert und müssen nun ein Verwarngeld bezahlen. Die Beamten der Polizeistation Schönwalde setzen die Kontrollen fort.

Schönwalde kann aus Richtung Eutin über Sielbeck-Nüchel-Kirchnüchel-Bergfeld erreicht werden. Aus Richtung Neustadt kommend kann auch über Röbel und dann die B 76 nach Eutin gefahren werden

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell