Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200825 - 0863 Frankfurt-Bergen-Enkheim: Rucksack geraubt

Frankfurt (ots)

(dr) Zwei bislang unbekannte Täter überfielen in der Nacht von Montag auf Dienstag (25.08.2020) einen 49 Jahre alten Mann, welcher zu Fuß im Stadtteil Bergen-Enkheim unterwegs war und raubten ihm seine Wertsachen.

Gegen 02:30 Uhr kam der 49-jährige Geschädigte von einem auf der Borsigallee befindlichen Kiosk und ging in Richtung Vilbeler Landstraße. An einer Fußgängerampel querte er die Borsigallee sowie im weiteren Verlauf die Vilbeler Landstraße und setzte seinen Weg in die Leuchte fort. Zwei Personen folgten ihm in die Straße und passten den 49-Jährigen kurz hinter dem Kreuzungsbereich Arnswalder Straße / Leuchte ab. Durch einen Schlag in den Nackenbereich ging der Geschädigte zu Boden und wurde folglich von den Angreifern runter gedrückt. Sie zogen ihm seinen schwarzen Rucksack vom Rücken und nahmen ihm das Mobiltelefon aus der Hosentasche. Im Anschluss rannten beide mit ihrer Beute zurück in die Arnswalder Straße und flüchteten weiter in südliche Richtung. Eine Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Bei dem Raub wurde der Geschädigte leicht verletzt.

Personenbeschreibung:

1. Täter: männlich, circa 185 cm groß, trug einen schwarzen Motorradhelm 2. Täter: männlich, circa 180 cm groß, trug eine schwarze Mund-Nasen-Abdeckung

Zeugen mit sachdienlichen Hinweise zu der Tat und/oder den Tätern werden geben, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 - 11800 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell