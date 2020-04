Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Mehrere Unbekannte entwenden Baumaschinen von Harsefelder Baustelle

Stade (ots)

Mehrere bisher unbekannte Täter haben in der Zeit vom gestrigen Sonntag, 16:00 h bis heute Morgen, 07:30 h in Harsefeld in der Straße "Auf der Höhe" einen Baustellencontainer aufgebrochen und dann anschließend daraus einen Rüttler, einen Stampfer sowie eine Motorflex entwendet.

Die Polizei geht davon aus, dass aufgrund des Gewichtes der Beute mehrere Täter am Werk waren und diese zum Abtransport mit einem passen Fahrzeug oder Anhänger am Tatort gewesen sein müssen.

Der angerichtete Schaden wird auf über 6.500 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder die etwas über den Verbleib der Maschinen sagen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04164-888260 bei der Harsefelder Polizeistation zu melden.

