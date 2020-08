Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200825 - 0862 Frankfurt-Gutleutviertel: Angriff auf Kraftfahrer

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 24. August 2020, gegen 19.30 Uhr, wollte ein 53-Jähriger aus Frankreich seinen Pkw in der Wiesenhüttenstraße, in Höhe des Anwesens Nummer 39, einparken.

Plötzlich trat ein Unbekannter an die Fahrertür und fragte durch die geöffnete Scheibe nach einer Zigarette. Nun öffnete sich die Beifahrertür und ein zweiter Mann nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Der im Fahrzeug befindliche Unbekannte schlug dem 53-Jährigen ins Gesicht und griff nach dessen Tasche. Der an der Fahrertür befindliche Täter zog den Geschädigten an den Haaren, währenddessen der zweite Täter erneut auf den Geschädigten einschlug. Mit der Tasche des Autofahrers flüchteten die beiden Täter, zusammen mit einer dritten Person, die etwas abseits gestanden hatte. Durch bislang unbekannt gebliebene Zeugen wurde derjenige Täter aufgehalten, der sich im Inneren des Autos befunden hatte. Zusammen mit der Tasche brachten sie ihn zurück zum Auto. Von hier aus flüchtete er erneut, wurde diesmal jedoch von dem Geschädigten verfolgt, der eine vorbeifahrende Funkstreife aufmerksam machte, die den Tatverdächtigen schließlich festnahm. Bei ihm handelt es sich um einen 41-Jährigen aus Bad Nauheim. Seinen beiden Komplizen gelang die Flucht. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell